Safranbolu'da Emine Bulut cinayetine tepki

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kadınlar, Emine Bulut cinayetiyle ilgili protesto gösterisi yaptı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında toplanan kadınlar, "Canilere inat kadını yaşat", "Kadına şiddete hayır", "Ölmek istemiyorum, anne lütfen ölme" yazılı dövizleri taşıdı ve slogan attı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, grup adına yaptığı konuşmada, ölmek istemeyen bir kadının feryadını, hayatı boyunca o anları unutmayacak çocuğun yalvarışını tüm Türkiye'nin izlediğini, bu feryadın temmuz ayında öldürülen 31 kadının çığlığı olduğunu belirtti.

Köse, hemen hemen her gün kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti haberiyle sarsıldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İsimler değişse de yazgıları aynı olan kadınların hikayelerinde aynı detaylar var. Kadın cinayetlerinin yüzde 85'i eşler, sevgililer, eski eşler, ayrılmak istedikleri sevgililer tarafından işleniyor. En son Kırıkkale'de 38 yaşındaki Emine Bulut 4 yıl önce boşandığı Fedai Baran tarafından öldürüldü. Öldürüldüğünde yanlarında 10 yaşındaki kızları vardı. 10 yaşındaki kızın 'Anne lütfen ölme' sözleri, annesinin 'Ölmek istemiyorum' çığlığına karıştı."

"Yılın ilk altı ayında 214 kadın öldürüldü"

Ulusal ve yerel gazete verilerine göre yılın ilk altı ayında 214 kadının öldürüldüğünü dile getiren Köse, "2003 yılından bugüne kadın cinayetlerindeki artış oranı ise yaklaşık yüzde 400. Erkeklerin yaşam hakkı ne kadar kutsalsa, kadınların yaşam hakkı da o ölçüde kutsaldır. Kadınların can güvenliğini tehdit eden, istismara ve tecavüze neden olan hiçbir koşula müsamaha gösterilemez. Emine Bulut'a rahmet diliyor, tüm benliğimizle kadına şiddete hayır diyoruz." dedi.

Başkan Köse'nin basın açıklaması yaparken duygulandığı görüldü.

Basın açıklamasına, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy da katıldı.