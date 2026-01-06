Safranbolu'da Güven Manavı Projesi - Son Dakika
Safranbolu'da Güven Manavı Projesi

Safranbolu'da Güven Manavı Projesi
06.01.2026 19:16
Safranbolu'da lisede başlatılan uygulama ile öğrenciler dürüstlük ve sorumluluk öğreniyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir lisede, öğrencilerin dürüstlük, güven ve sorumluluk duygularını geliştirmek amacıyla "Güven Manavı" projesi başlatıldı.

Atatürk Anadolu Lisesi Değerler Kulübü tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında, okul koridoruna kurulan manav reyonunda herhangi bir görevli bulunmuyor. Öğrenciler, almak istedikleri meyveleri kendileri seçip, fiyat listesinde yazılı ücretleri reyondaki sepete bırakarak alışverişlerini yapıyor.

Okul müdürü Nurullah Girişen, AA muhabirine, eğitimi yalnızca akademik başarıyla sınırlı görmediklerini söyledi.

Öğrencilerin vicdanlı, dürüst ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesini en az ders başarıları kadar önemsediklerini vurgulayan Girişen, "Bu anlayışla Milli Eğitim Bakanlığımızca uygulamaya alınan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, erdem, değer, eylem çerçevesinde, Sayın Valimizin himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Eğitim Kenti Karabük Projesi kapsamında okulumuz Değerler Kulübü tarafından hayata geçirilen Güven Manavı, öğrencilerimize denetim olmadan doğru olanı yapabilme ve öz denetim bilinci kazandırmayı amaçlayan kıymetli bir uygulama." dedi.

Girişen, öğrencilerin burada dürüstlük, güven, kul hakkı, emanete sahip çıkma gibi değerleri yaşayarak öğrendiklerini anlatarak, bilgiyi değerle, başarıyı ahlakla buluşturan eğitim anlayışıyla yollarına kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti.

Değerler eğitimini uygulamalı hale getirdiklerini kaydeden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hamide Karayakalı da "Öğrencilerimiz manava kendileri geliyorlar. İstedikleri ürünü fiyat listesinden bakıp parasını kasaya bırakmak suretiyle alışverişlerini gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

Manavın başında kimsenin durmadığını vurgulayan Karayakalı, öğrencilerin bu şekilde kendi öz disiplinlerini sağlamış olduklarını dile getirdi.

Okul öğrencilerinden Eray Altay, "Öğrenciler buradan istedikleri meyveyi alıp ücretlerini kasaya kendileri bırakıyorlar. Manavın amacı öğrencilere güveni kazanmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

