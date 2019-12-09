Safranbolu'de çevre temizliği çalışması

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların temiz ve ferah bir şehirde nefes almaları için tüm şehirde hummalı bir temizlik çalışmasını sürdürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamada, daha yaşanabilir bir Safranbolu için çalışan ekiplerin yol yıkamadan, yabani ot ve durak temizliğine, konteyner yıkamaya ve bakım onarımına kadar pek çok alanda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.



Çalışmaların kentin her bölgesinde devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Personelimiz 7/24 anlayışı ile ülkemizin göz bebeği olan Safranbolu'ya ve halkına hizmet parolasıyla çalışmalarına devam etmekte. Müdürlüğümüze bağlı ekipler, vatandaşlarımızın taleplerini de olabildiğince kısa sürede yerine getirmekte. Belediye Başkanımız Elif Köse'nin öncülüğünde çok daha temiz ve adına yakışır bir Safranbolu için var gücümüzle çalışma devam ediyoruz." - KARABÜK