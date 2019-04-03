Son Dakika Haberleri: Sağanak Yağmurda Akıntı Yüzlerce Kiloluk Ambarı Yuttu

Sağanak Yağmurda Akıntı Yüzlerce Kiloluk Ambarı Yuttu

44 dakika önce

Sağanak yağmurda akıntı yüzlerce kiloluk ambarı yuttuŞIRNAK - Şırnak'ın Güçlükonak ilçesindeki Ilısu Baraj alanında yoğun yağış nedeni ile akıntı oluştu.

Sağanak yağmurda akıntı yüzlerce kiloluk ambarı yuttu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Güçlükonak ilçesindeki Ilısu Baraj alanında yoğun yağış nedeni ile akıntı oluştu. Akıntı, yüzlerce kiloluk ambarı yerinden sökerek yuttu.
Güçlükonak ilçesine bağlı Koçtepe köyü yakınlarında bulunan Ilısu Baraj çevresinde yoğun yağış nedeni ile akıntı oluştu. Akıntının etrafında bulunan yüzlerce kiloluk ambar yoğun su akışına dayanamayarak yerinden söküldü. Bulunduğu yerden ayrılan ambar, akıntının sürüklemesi ile gözden kayboldu. Bu anlar bir köylünün cep telefonuna yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:21 Kaynak: İHA

Şırnak, Ilısu, Güçlükonak, 3. Sayfa
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