Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya başlandı
14.01.2021 13:23
Burdur Devlet Hastanesi Burdur İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören'in konuşması İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören'e aşı yapılması Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Nedim Ongun'a aşı yapılması Başhekim Nedim Ongun'un konuşması CoronaVac aşısı ve şırınga BURDUR - Yeni tip koronavirüs...
Burdur Devlet Hastanesi
Burdur İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören'in konuşması
İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören'e aşı yapılması
Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Nedim Ongun'a aşı yapılması
Başhekim Nedim Ongun'un konuşması
CoronaVac aşısı ve şırınga BURDUR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Çin'den getirilen CoronaVac aşılarının sağlık çalışanlarına uygulanmasına Burdur'da başlandı. Burdur İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören ve Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Nedim Ongun aşı oldu.
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