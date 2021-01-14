Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Burdur Devlet Hastanesi

Burdur İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören'in konuşması

İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören'e aşı yapılması

Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Nedim Ongun'a aşı yapılması

Başhekim Nedim Ongun'un konuşması

CoronaVac aşısı ve şırınga BURDUR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Çin'den getirilen CoronaVac aşılarının sağlık çalışanlarına uygulanmasına Burdur'da başlandı. Burdur İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören ve Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Nedim Ongun aşı oldu.