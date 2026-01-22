Sağlık Çalışanlarından Janat Düzgün'e Destek Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sağlık Çalışanlarından Janat Düzgün'e Destek Eylemi

22.01.2026 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık meslek örgütleri, diş hekimi Janat Düzgün'e yönelik hukuksuz süreci protesto etti.

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Sağlık meslek örgütleri, Hekim Birliği Sendikası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi diş hekimi Janat Düzgün'e yönelik soruşturma ve tayin kararını Ataşehir Ağız ve Diş Kliniği önünde protesto etti. "'Eziyet Yönetmeliği' değil vergide ve gelirde adalet istiyoruz"  talebiyle yapılan açıklamada, Janat Düzgün'e yönelik sürecin hukuksuz olduğu belirtilerek, sendikal faaliyetin cezalandırılamayacağı kaydedildi. Hekim Birliği Sendikası İstanbul Şube Başkanı Serkan Özbakış, "İdare, hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşarak, soruşturmaları bir sindirme mekanizması; tayinleri ise bir sürgün ve cezalandırma aracı haline getirmiştir"dedi.

Sağlık meslek örgütleri, "Eziyet Yönetmeliği" olarak nitelendirdikleri uygulamalar ve Hekim Birliği Sendikası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi diş hekimi Janat Düzgün'e yönelik soruşturmaya ilişkin Ataşehir Ağız ve Diş Kliniği önünde açıklama yaptı. Eylemde "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Baskılar bizi yıldıramaz", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, geri adım atmıyoruz" sloganları atıldı. Hekim Birliği Sendikası İstanbul Şube Başkanı Serkan Özbakış, şunları söyledi:

"Bugün burada, hekimlerin emeğine, onuruna ve mesleki bağımsızlığına yönelik sistematik baskılara karşı güçlü bir itirazı dile getirmek için toplandık. Soruşturmalar tehdit, tayinler ceza aracı yapılamaz. Açıkça ifade ediyoruz: İdare, hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşarak, soruşturmaları bir sindirme mekanizması; tayinleri ise bir sürgün ve cezalandırma aracı haline getirmiştir."

Özbakış, meslektaşları Janat Düzgün'e yönelik soruşturmaların sendikal mücadeleye gözdağı niteliği taşıdığını belirterek, "Susmayacağız. Hiçbir hekimi yalnız bırakmayacağız" dedi.

"Bu işlem cezalandırma iradesi taşıyor"

Hekim Birliği Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Çağlar Yıldırım ise "Bu süreç, hekimlere ve sendikal mücadeleye karşı açık bir 'cezalandırma' iradesi taşımaktadır. Böyle bir hekimin klinikten alınarak İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde 'kontrol' görevlerine kaydırılmasının hangi kamu yararı vardır? Hekim Birliği olarak bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. 31 bin üyemizle, 20'ye yakın avukatımızla ve tüm teşkilatımızla bu adaletsizliğin karşısında duracağız" dedi.

Yıldırım, "O koltuklar bugün sıcak olabilir. Ancak o sıcaklık bir anda kaybolabilir" diyerek açıklamasını tamamladı.

"Sendikal haklar kazanımla kazanılmış haktır, vazgeçmeyeceğiz"

İstanbul Tabip Odası Başkanı Osman Küçükosmanoğlu, dayanışma mesajı vererek, "Bu bir kazanılmış haktır. ve durup dururken verilmiş bir hak değildir. Mücadeleyle kazanılmıştır. Bu hakkımızdan vazgeçmemiz söz konusu değildir. Bu mücadelede kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

"Biz mahkeme kazanmaya devam edeceğiz"

Birlik ve Dayanışma Sendikası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Kırımlı, sağlık alanında baskı ve dava süreçlerinin sürdüğünü belirterek, "Sağlık Bakanlığı bundan vazgeçmiyor. Sessiz kalmamızı istiyorlar. Susmuyoruz, korkmuyoruz, buradayız. Biz mahkeme kazanmaya devam edeceğiz. Haklı mücadelemizde sürdüreceğiz ve bundan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"Mobing had safhaya ulaştı"

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası, HEPSEN İstanbul adına konuşan Ali Kara ise kamu kurumlarında mobbingin yaygınlaştığını belirterek, "Maalesef ki bugün ülkemizin dört bir yanında tüm hastanelerde mobbing haberlerini sürekli alıyoruz. Kamu giderlerine yansıtılıyor. Biz bütün haksızlıklara, hukuksuzluklara, ahlaksızlıklara karşı çıkmaya devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki elbet bir gün bunların da hesabı sorulacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Çalışanlarından Janat Düzgün'e Destek Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga
Edin Dzeko imza yolunda Edin Dzeko imza yolunda
Yeni tarzı Macron’u Trump’ın diline düşürdü Konuşmasına ara verip dalgasını geçti Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti

16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:24
Gözaltına alınan Tuğyan’ın sevgilisi Kervan Eminoğlu’na bu fotoğraf soruldu
Gözaltına alınan Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu'na bu fotoğraf soruldu
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:24
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 16:36:14. #7.11#
SON DAKİKA: Sağlık Çalışanlarından Janat Düzgün'e Destek Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.