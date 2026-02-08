Türkiye'de Yatak Sayısı ve Sağlık Hizmetleri Artıyor - Son Dakika
Türkiye'de Yatak Sayısı ve Sağlık Hizmetleri Artıyor

08.02.2026 21:46
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli" temasıyla düzenlenen 9. Yıl TÜSAP Sağlık Zirvesi'ne katıldı.

Programda konuşan Memişoğlu, Bakanlık olarak sağlık alanında yaptıkları çalışmaları anlatarak, hedeflerinden bahsetti.

??????Memişoğlu, "Bugün 115 bin uzman hekimimiz var. Toplam 1 milyon 449 bin sağlık hizmetlerinde sadece hizmet tarafında çalışan insanımız var." ifadesini kullandı.

Hastanelerdeki yatak sayısına ilişkin bilgiler paylaşan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de şu anda 271 bin 240 yatağımız var. 2002 senesinde tek ve çift kişilik nitelikli yatak dediğimiz yatak sayımız 18 bin 943 iken bugün 184 bin 198. Yani esasında biz hem sayıyı artırmışız, yaklaşık 110 bin, hem de yataklarımızı yenilemişiz. Geçmişte 6-8 kişilik koğuşlarda bir yatağa düşen metrekare oranımız 50-60 iken, bugün 200-250 arasında. Sadece yatak sayısı artmadı, yataklar konforlu hale geldi."

Kemal Memişoğlu, birinci basamak sağlık hizmeti sunan tesislerin sayısının 2002'den bu yana yaklaşık yüzde 30 arttığını vurgulayarak, Türkiye'de 1534 hastane olduğunu belirtti.

2025'te vatandaşlara verilen sağlık hizmeti 1 milyarı aştı

Bakan Memişoğlu, 2002'de vatandaşlara senede yaklaşık 209 milyon kez sağlık hizmeti verilirken, 2025'te bu sayının 1 milyarı aştığını ifade ederek, tıbbi cihaz sayılarının artması bakımından da Türkiye'de önemli gelişim süreci yaşandığını aktardı.

"Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeliyle yola çıktıklarını belirten Memişoğlu, büyükşehirler ve diğer şehirler arasında sağlık ihtiyaçları ve beklentileri arasında fark olduğunu kaydetti.

Memişoğlu, "Onun için sahayı bütün ekiple dolaştık. Bizzat ben 67 ilimize gittim. İnşallah bu sene ortasına kadar bütün illeri bitirmiş olacağız." bilgisini verdi.

Tütünün zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için proaktif olarak sahaya çıktıklarını aktaran Memişoğlu, tütünle mücadeleye ilişkin yeni bir mevzuat hazırlığı içinde olduklarını dile getirdi.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Normal Doğum Eylem Planı'nı başlattıklarını hatırlatarak, "Türkiye'de ebe yönetmeliğini değiştirdik, ebe okulları açtık ve riskli gebelerle ilgili bir takip sistemi kuruyoruz. Bugün Türkiye, ilk defa primer sezaryen oranını bir senede yüzde 12 azaltmış durumda. 4,5 puana yakın düştü, daha da düşmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, evde sağlık hizmetleri, uzaktan sağlık hizmetleri ve palyatif bakım konularında mevzuat çalışması yaptıklarını, bunun yanı sıra hasta ve çalışan hakları konusunda da yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
