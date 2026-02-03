Sağman\'ın Yılın Kareleri Oylaması

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sağman, AJet, lifebox ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" başlıklı fotoğrafına oy veren Sağman, "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" fotoğrafını oyladı.

Sağman, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve "Günlük Hayat" kategorisinde de Cem Özdel'in "Gözalan" fotoğraflarını seçti.

"Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğrafları incelerken gözyaşlarına boğulan Sağman, Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Sağman, "Her bir kare birbirinden etkileyici, her bir kare yüzümüze tokat gibi çarpıyor. Bakmaya bile yüreğim dayanmadı bir de orada bu acıları çeken masum insanları, çocukları düşününce isyan etmemek elde değil." dedi.

Büyükelçi Sağman, "Portre" kategorisinde de tercihini Ahmet Serdar Eser'in "Kendi portresi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

"Anadolu Ajansının kareleri bize her sene bir hayat dersi veriyor"

Oylama sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Sağman, "Gazze: Açlık" özel kategorisindeki fotoğraflardan çok etkilendiğini söyledi.

Sağman, "Bu kareleri önce kendi gündemimize sonra da dünya gündemine getirmek o kadar önemli ki günlük hayatta bazen unutuyoruz. Fotoğraflara bakarken suçluluk hissettim. Elimizden geleni yapıyoruz ama hala orada tarifi mümkün olmayan acılar yaşanıyor. Bu karelerin çok önemli bir görev üstlendiğini düşünüyorum, bize nasıl bir dünyada yaşadığımızı hatırlatıyor. Çeken kıymetli foto muhabirlerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Portre" kategorisinde albinizmli bir bireye ait "Kendi Portresi" başlıklı fotoğraftan da çok etkilendiğini kaydeden Sağman, Dakar Büyükelçiliği ve Türk İşbirliği ve Kordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde Senegal'deki albinizmli bireylerle ilgili çeşitli farkındalık faaliyetlerinde bulunduklarını dile getirdi.

Sağman, oylamada yer alan her karenin çok değerli olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansımızın her sene sunduğu bu kareler bize insan olduğumuzu hatırlatıyor. Bir yandan çok estetik, muazzam fotoğraflar var, bir yandan acıyı resmeden, farkındalık amaçlayan kareler var. Anadolu Ajansının kareleri bize her sene bir hayat dersi veriyor." ifadesini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.