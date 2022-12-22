Marmaris'te yangın bölgelerine otel yapıldı mı? Şahan Gökbakar bakanlığı tebrik etti - Son Dakika
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Marmaris'te yangın bölgelerine otel yapıldı mı? Şahan Gökbakar bakanlığı tebrik etti

22.12.2022 19:51

Nevşin Mengü'nün, "Marmaris yangınları sonrası bölgede inşaat yapıldı mı?" sorusuna Şahan Gökbakar, "Hayır öyle bir şey yok" diyerek yanıt verdi.

Nevşin Mengü, Şahan Gökbakar ile internet üzerinden gelen soruları yanıtladı. Bir kullanıcının geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarıyla ilgili sorduğu soru ise sosyal medyada gündem oldu.

"BAKANLIĞI TEBRİK ETMEK LAZIM"

Şahan Gökbakar, "Yangından sonra bölgede otel inşaatı başladı mı?" sorusuna "Hayır öyle bir şey yok. Yeni fidanlar ve ağaçlar dikildi Orman Genel Müdürlüğünü ve Bakanlığı tebrik etmek lazım" dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz yaz aylarında Muğla'da orman yangını çıkmış olup, bölgede birçok alan alevler nedeniyle tahrip olmuştu. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın hakkında Muğla Valisi Orhan Tavlı, " Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı. Gece gündüz gayretli çalışmalarından dolayı bütün ekiplere teşekkür ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

YORUMLAR
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Şahan Gökbakar, Nevşin Mengü, Marmaris, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te yangın bölgelerine otel yapıldı mı? Şahan Gökbakar bakanlığı tebrik etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te yangın bölgelerine otel yapıldı mı? Şahan Gökbakar bakanlığı tebrik etti - Son Dakika
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