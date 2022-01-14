Sahibi dağda otlatırken fark etti! Kilis'te kulağında boynuz çıkan keçi görenlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika

Kilis'in Süngütepe köyünde hayvancılık yapan 43 yaşındaki Recep Sarıkurt, yaklaşık 100 keçisini dağda otlatırken birinin kulağında boynuz olduğunu fark etti. Keçisinin sol kulağındaki boynuzu gören Sarıkurt büyük şaşkınlık yaşadı.
Boynuzlu keçi sıra dışı özelliğiyle görenlerin ilgisini çekerken, keçinin sahibi Sarıkurt, kulakta çıkan boynuzun keçinin sağlığına bir zararının olmadığını belirtti.
İlk defa kulağında boynuz çıkan keçiyle karşılaştığına dikkati çeken Sarıkurt, "Keçinin kulağının ucundan boynuz çıktı. Bunu dün hayvanları dağda otlatırken fark ettim. Bu keçi küçüklüğünden beri yanımda, 10 yıldır besliyorum. Yaklaşık 100 hayvanımız var. Sürü kalabalık ve ben de otlatmaya götürmediğim için görmemiştim. Hayvanları dün otlatmaya götürdüğümde keçinin kulağında boynuz gördüm." diye konuştu.
Kaynak: AA
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