SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NIN KURULUŞUNUN 40. YILDÖNÜMÜ  KUTLANDI - Son Dakika
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SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NIN KURULUŞUNUN 40. YILDÖNÜMÜ  KUTLANDI

22.06.2022 13:45
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NIN KURULUŞUNUN 40. YILDÖNÜMÜ  KUTLANDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 40. yıldönümü Sarıyer'de düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 40. yıldönümü Sarıyer'de düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte konuşan Vali Ali Yerlikaya" Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, sahil ve karasularımızın emniyetinin sağlanmasında, en büyük güvencemiz sizlersiniz."dedi

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40. yıldönümünde Sarıyer'deki Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı'nda etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe; Vali Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, TSK ve emniyet personelleri katıldı. Etkinlik saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın geleneksel oyunlarının oynanması ile devam etti. Oyunları kazanan ekiplere ödülleri taktim edilirken, sahil güvenlik helikopteri arama kurtarma faaliyeti gösterdi.

Etkinlikte konuşan Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu "40. yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı, sahip olduğu imkan ve kabiliyetleriyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere Marmara, Van ve tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için faaliyetlerine, azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu faaliyetleri icra ederken. İlhamımız Çaka Bey'den, Barbaros'tan Piri Reis'ten gelmekte. Provamız ise hep sabit. Atatürk'ün gösterdiği bilim, irfan, medeniyet yoludur" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya  "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, en uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan ' Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz' ifadeleri; aslında bir hedefi ve ideali işaret ediyor. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığımız; bilgisi, becerisi, donanımı ve yüksek disiplinli personeli ile bu hedefi ve ideali kendine rehber edindi. ve geldiğimiz noktayı hepimiz görüyoruz. Denizlerimizin yılmaz koruyucuları olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız; düzensiz göç ve kaçakçılığın önlenmesinden arama-kurtarma faaliyetlerine, çevre ve doğal kaynaklarımızın korunmasına kadar başarılarıyla her zaman yüz akımız olmaya devam ediyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, sahil ve karasularımızın emniyetinin sağlanmasında, en büyük güvencemiz sizlersiniz. Kıymetli misafirler, mavi vatanımızın her damlasına düşen nazlı hilalimizin gölgesi yaşama sevincimizdir. Bu uğurda; Sahil Güvenlik Komutanlığı'mız 1041 personeliyle İstanbul'umuzun 515 km uzunluğundaki kıyı ve sahillerimizin güvenliği için canla başla görev yapıyor. Medeniyetimizin baş tacı İstanbul'umuzun huzuru, Dünya'nın gözbebeği Boğaz'ımız ve denizlerimizin güvenliği için üstün gayret ve fedakarlık gösteren Sahil Güvenlik Komutanlığı'mızın tüm mensuplarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmara, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NIN KURULUŞUNUN 40. YILDÖNÜMÜ  KUTLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NIN KURULUŞUNUN 40. YILDÖNÜMÜ  KUTLANDI - Son Dakika
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