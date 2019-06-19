Sahiller yüzülebilir nitelikte

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, yaz mevsimiyle birlikte deniz ve göl sahillerinin halk sağlığına uygunluğunu belirlemek amacıyla sahillerden numune alımlarına başladı. 15 Eylül tarihine kadar gerçekleştirilecek numune alımlarının ilk sonuçları sevindirirken, Marmara sahil şeridinden ve İznik Gölü çevresinde yönetmelik doğrultusunda tespit edilen 24 odaktan alınan numuneler sonucu sahillerin girilebilir nitelikte olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, 15 Haziran - 15 Eylül tarihleri arasında her 15 günde bir düzenli olarak sahillerden numuneler alınacağının bilgisini verdi. İlk numune sonuçlarına göre sahillerin, yüzülebilir nitelikte suya sahip olduğuna dikkat çeken Dr. Akan, "Alınan numune sonuçları Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde yayınlanmakta olup, plajların analiz sonuçlarının herkese açık olmasına imkân sağlamaktadır. Ayrıca analiz sonuçlarına göre uygun olmayan yerler; yüzme alanlarındaki muhtemel kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve numune sonuçları uygun çıkıncaya kadar yüzme alanının kullanıma kapatılması konularında ilgili kamu kurumlarına bildirilmektedir" dedi.

PLAJLAR GİRİLEBİLİR NİTELİKTE

Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan numuneler sonucu; Gemlik'te Narlı, Büyükkumla, Gemsaz, Kumsaz, Karacaali Gençlik Kampı, Küçükkumla, Kurşunlu Hanımlar Plajı, Hasanağa Gençlik Kampı, Mudanya'da Kızılay Kampı, Burgaz Altınkum, Burgaz, Kumyaka, Zeytinbağı, Eşkel, Eğerce, Çoşkunöz, Mesudiye Halk Plajları, Karacabey'de Yeniköy, Malkara, Kurşunlu Halk Plajları, İznik gölünde Göllüce, İnciraltı mevki, Orhangazi Halk Plajı ve Darka Tatil Köyü'nden oluşan 24 noktanın tümünün girilebilir nitelikte olduğu tespit edildi.