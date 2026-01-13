Şahin'den Guendouzi Yorumu

Teknik Direktör Selçuk Şahin, Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız orta saha Matteo Guendouzi için ödenen bonservis bedelinin kendisine yüksek geldiğini ifade etti. Şahin, sarı-lacivertlilerin Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı daha organize bir oyun ortaya koyduğunu ve mücadeleyi hak ederek kazandığını da sözlerine ekledi.

Teknik Direktör Selçuk Şahin, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Turkcell Süper Kupa finali ile son yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan şampiyonluk yarışı, kariyer planlaması ve Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi hakkında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Şahin, Süper Kupa finalinde sarı-lacivertli ekibin daha organize bir oyun sergilediğini ve mücadeleyi hak ederek kazandığını belirterek, "Fenerbahçe adına iyi bir karşılaşma oldu. Uzun zamandır böyle bir maça hasret kalmış bir camia ve onlar adına keyifliydi. Galatasaray adına beklenenin altında bir maç oldu. Tabii eksik oyuncuları vardı. Fenerbahçe adına da eksik oyuncular vardı. Maç, sezonun ikinci yarısının çekişmeli geçeceğini gösterdi. İki takım yarış halinde olacak gibi duruyor. En az hata yapan da şampiyonluğu kazanır gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

"Kafamızdakileri uygulayabileceğimiz net bir yer olursa, yeniden sürece girmek istiyoruz"

Son olarak Süper Lig'de Eyüpspor'u çalıştıran Selçuk Şahin, kariyer planlamasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Eyüpspor'da 8 haftalık bir süreç geçirdik. Oyun olarak memnun olduğumuz, skor olarak memnun olmadığımız bir süreçti. Ülkede skor alamadığınız zaman oynadığınız oyunun karşılığı olmuyor. Oyun olarak kafamızda olanı yaptığımız bir süreçti. Şimdiki süreçte bekliyoruz. Ülkede çok istemediğimiz bir şey ama hoca değişikliği çok fazla olduğu için bize de teklifler geliyor. Kafamızdakileri uygulayabileceğim net bir yer olursa tekrar sürecin içerisine girmek istiyoruz. Şu anda hazırlanıyoruz, maçları izliyoruz, takip ediyoruz. Bu dönemde biz de maç izleyerek, güncel futbolu takip ederek hazırlanmaya çalışıyoruz."

"Kendi ligimizde şampiyon olacağız diye 200 milyon Euro harcayabilecek düzeyde değiliz"

Son yıllarda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan şampiyonluk rekabetine ilişkin düşüncelerini paylaşan Şahin, "Çok sağlıklı gözükmüyor açıkçası. Çünkü iki takım maddi olarak arayı açtı diğerleriyle. Harcanan, oyuncuya verilen rakamlar çok astronomik olmaya başladı. İki güçlü camia, bu rakamları karşılayabilecek camialar; demek ki bu paralar veriliyor. Ama biri şampiyon olacak. Ülke şampiyonluğu da bu harcanan paraların karşılığını alabileceğiniz bir değer değil. Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınacak başarılar, bu harcadığınız paraların karşılığını anlamanızı sağlar. Sadece lig şampiyonluğuna odaklanmamak lazım. Avrupa'da başarılı olmak lazım. Kendi ligimizde şampiyon olacağız diye 200 milyon Euro harcayabilecek düzeyde değiliz. Avrupa'da başarılı olmak gerektiğini düşünüyorum. Ama iki takımın arayı açması lig için hiç sağlıklı gözükmüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Guendouzi, bildiğimiz bir oyuncu ama 30 milyon Euro bana yüksek geldi"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız orta saha Matteo Guendouzi'nin Süper Kupa finalinde sergilediği performansı hakkında da 44 yaşındaki teknik adam "Bildiğimiz bir oyuncu ama 30 milyon Euro bana yüksek geldi. Süper Kupa'da iyi bir maç oynadı ama uzun bir maratonda bunu ne kadar götürebilecek, bende soru işareti var. İyi bir maç oynadı ve Fenerbahçe taraftarlarını mutlu etti. 30 milyon Euro ciddi bir rakam. Ben de o yüzden soru işareti taşıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL