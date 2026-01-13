Şahin'den Guendouzi Yorumu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Şahin'den Guendouzi Yorumu

13.01.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Şahin, Guendouzi için ödenen 30 milyon Euro'yu yüksek buldu.

Teknik Direktör Selçuk Şahin, Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız orta saha Matteo Guendouzi için ödenen bonservis bedelinin kendisine yüksek geldiğini ifade etti. Şahin, sarı-lacivertlilerin Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı daha organize bir oyun ortaya koyduğunu ve mücadeleyi hak ederek kazandığını da sözlerine ekledi.

Teknik Direktör Selçuk Şahin, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Turkcell Süper Kupa finali ile son yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan şampiyonluk yarışı, kariyer planlaması ve Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi hakkında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Şahin, Süper Kupa finalinde sarı-lacivertli ekibin daha organize bir oyun sergilediğini ve mücadeleyi hak ederek kazandığını belirterek, "Fenerbahçe adına iyi bir karşılaşma oldu. Uzun zamandır böyle bir maça hasret kalmış bir camia ve onlar adına keyifliydi. Galatasaray adına beklenenin altında bir maç oldu. Tabii eksik oyuncuları vardı. Fenerbahçe adına da eksik oyuncular vardı. Maç, sezonun ikinci yarısının çekişmeli geçeceğini gösterdi. İki takım yarış halinde olacak gibi duruyor. En az hata yapan da şampiyonluğu kazanır gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

"Kafamızdakileri uygulayabileceğimiz net bir yer olursa, yeniden sürece girmek istiyoruz"

Son olarak Süper Lig'de Eyüpspor'u çalıştıran Selçuk Şahin, kariyer planlamasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Eyüpspor'da 8 haftalık bir süreç geçirdik. Oyun olarak memnun olduğumuz, skor olarak memnun olmadığımız bir süreçti. Ülkede skor alamadığınız zaman oynadığınız oyunun karşılığı olmuyor. Oyun olarak kafamızda olanı yaptığımız bir süreçti. Şimdiki süreçte bekliyoruz. Ülkede çok istemediğimiz bir şey ama hoca değişikliği çok fazla olduğu için bize de teklifler geliyor. Kafamızdakileri uygulayabileceğim net bir yer olursa tekrar sürecin içerisine girmek istiyoruz. Şu anda hazırlanıyoruz, maçları izliyoruz, takip ediyoruz. Bu dönemde biz de maç izleyerek, güncel futbolu takip ederek hazırlanmaya çalışıyoruz."

"Kendi ligimizde şampiyon olacağız diye 200 milyon Euro harcayabilecek düzeyde değiliz"

Son yıllarda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan şampiyonluk rekabetine ilişkin düşüncelerini paylaşan Şahin, "Çok sağlıklı gözükmüyor açıkçası. Çünkü iki takım maddi olarak arayı açtı diğerleriyle. Harcanan, oyuncuya verilen rakamlar çok astronomik olmaya başladı. İki güçlü camia, bu rakamları karşılayabilecek camialar; demek ki bu paralar veriliyor. Ama biri şampiyon olacak. Ülke şampiyonluğu da bu harcanan paraların karşılığını alabileceğiniz bir değer değil. Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınacak başarılar, bu harcadığınız paraların karşılığını anlamanızı sağlar. Sadece lig şampiyonluğuna odaklanmamak lazım. Avrupa'da başarılı olmak lazım. Kendi ligimizde şampiyon olacağız diye 200 milyon Euro harcayabilecek düzeyde değiliz. Avrupa'da başarılı olmak gerektiğini düşünüyorum. Ama iki takımın arayı açması lig için hiç sağlıklı gözükmüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Guendouzi, bildiğimiz bir oyuncu ama 30 milyon Euro bana yüksek geldi"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız orta saha Matteo Guendouzi'nin Süper Kupa finalinde sergilediği performansı hakkında da 44 yaşındaki teknik adam "Bildiğimiz bir oyuncu ama 30 milyon Euro bana yüksek geldi. Süper Kupa'da iyi bir maç oynadı ama uzun bir maratonda bunu ne kadar götürebilecek, bende soru işareti var. İyi bir maç oynadı ve Fenerbahçe taraftarlarını mutlu etti. 30 milyon Euro ciddi bir rakam. Ben de o yüzden soru işareti taşıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şahin'den Guendouzi Yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
08:38
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:39:16. #7.11#
SON DAKİKA: Şahin'den Guendouzi Yorumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.