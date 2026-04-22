Şahinbey Ampute yarı finalde: Hedef çifte kupa
Şahinbey Ampute yarı finalde: Hedef çifte kupa

22.04.2026 15:58
Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Şişli Yeditepe’yi 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Takım, lig ve kupada şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ediyor.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Ampute Futbol Süper Ligi’nde sürdürdüğü başarılı performansını Türkiye Kupası’na da taşıdı. Çeyrek final mücadelesinde sahasında Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü’nü ağırlayan mavi-beyazlı ekip, etkili oyunuyla sahadan 2-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

SAHADA ÜSTÜN PERFORMANS, NET SKOR

Karşılaşma boyunca hem hücumda hem savunmada disiplinli bir görüntü çizen Şahinbey Ampute Futbol Takımı, rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettirdi. Kıran kırana geçen mücadelede bulduğu gollerle sonuca giden ekip, kontrollü oyunuyla dikkat çekti. Savunmadaki sağlam duruşu ve hücumdaki etkili organizasyonlarıyla galibiyeti hak eden taraf oldu.

HEDEF LİG VE KUPADA ŞAMPİYONLUK

Kulüp Başkanı Cuma Güzel, elde edilen galibiyetin önemli olduğunu belirterek hedeflerinin daha büyük olduğunu vurguladı. Takımın hem ligde hem de kupada iddialı olduğunu ifade eden Güzel, önlerinde zorlu maçlar bulunduğunu ancak şampiyonluk hedefinden sapmadan yollarına devam edeceklerini söyledi.

DESTEK VURGUSU VE TEŞEKKÜR MESAJI

Başkan Güzel, takımın başarısında emeği bulunan Onursal Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na ve desteklerini esirgemeyen taraftarlara teşekkür etti. Şahinbey Ampute Futbol Takımı, elde ettiği bu galibiyetle Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselirken, ligde de zirve mücadelesini sürdürerek çifte kupa hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor.

Haber: Mehmet Güngördü

Yerel Haberler, Gaziantep, Şahinbey, Yerel, Son Dakika

