Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, Başkan Gültak ile buluştu - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Gaziantep'in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ağırladı. Fikir alışverişinde bulunan iki belediye başkanı, tecrübelerini paylaşma noktasında buluştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bir dizi konuda fikir alışverişinde bulunmak ve iki belediye arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'ı makamında ziyaret etti.

"Birbirimizin tecrübelerini paylaşacağız"

Ziyareti hakkında bir değerlendirme yapan Başkan Tahmazoğlu, iki belediyenin kardeş belediye olduğunu hatırlatarak, "Akdeniz ile Şahinbey belediyelerimiz, daha güzel hizmet ve projeler üretmek, nihayetinde halkımıza kaliteli ve güzel hizmetler vermek amacıyla işbirliği ve fikir birliği içinde olacak. Birbirimizin tecrübelerini paylaşacağız. Akdeniz Belediye Başkanımızın fikirleri ve çalışmalarından da faydalanmış olacağız. Çalışmalarından dolayı başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

"Şahinbey, herkesin dikkatini çeken bir belediye"

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da ziyareti dolayısıyla Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, belediyeler arasındaki işbirliği, iletişim ve koordinasyonun önemine dikkat çekti. Her iki belediye olarak sürekli fikir alışverişi içinde olacaklarını kaydeden Başkan Gültak, "Başkanımız, belediye başkanlığı anlamında bizden tecrübeli. Ayrıca, Türkiye'de en önemli kentsel dönüşüm ve diğer hizmetler konusunda ses getirmiş bir belediye başkanımız. Herkesin dikkatini çeken bir belediye oldukları için de kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gültak, ekibiyle birlikte Şahinbey'i ziyaret ettiğini de belirterek; "Bürokratlarımız da çeşitli eğitimler aldılar. Yine bürokratlarımızla birlikte Akdeniz'de farklı mekanları ziyaret edeceğiz. Belediye içinde bürokratlarımızla birlikte başkanımızın tecrübelerinden ve fikirlerinden faydalanacağız. Amacımız; Akdeniz'de yaşayan insanlarımızı çok daha güzel ve nitelikli hizmetlerle buluşturmak" diye konuştu. - MERSİN