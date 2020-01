Şahsiyet'in Meksika uyarlamasının çekimleri başlıyor

Şahsiyet, 2019'da Berlin TV Dizisi Festivali, Avrupa Sinematografi Ödülleri ve MedyaTablet Ödülleri de dahil olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası ödüller ve adaylıklar kazandı. Dizinin başrol oyuncusu Haluk Bilginer ise Uluslararası Emmy En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.



10 bölümden oluşacak gerilim dizisi, Alzheimer teşhisi konan Pascual'ın hafızasını kaybetmeden önce geçmişte işlenen bir suç için adalet aramaya karar vermesinin hikayesini anlatıyor. Pascual bu yolda, gizemli ölümleri araştıran bir dedektif Jimena'yla karşılaşıyor.



Dizinin oyuncuları arasında Meksika Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden sayısız ödül alan ve dizinin baş kahramanı Pascual'a hayat verecek Meksikalı aktör Damián Alcázar yer alıyor. Kariyeri boyunca 8 Ariel Ödülü kazanan Alcázar, A Wonderful World, The Perfect Dictatorship, Narnia Günlükleri: Prens Caspian ve Narcos gibi dizi ve filmlerde rol aldı.



Oyuncu ve şarkıcı Paulina Gaitán ise Jimena karakterini canlandıracak. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Ariel Ödülü adaylığı bulunan Gaitán, Cappadocia, Narcos ve The Good Girls gibi birçok uluslararası film ve dizide rol aldı.



Dizinin yönetmeni Ernesto Contreras'ın en ünlü filmleri arasında Blue Eyelids, Keep Growing: Café Tacuba ve Sundance Film Festivali'nde İzleyici Ödülü ve Ariel Ödülü kazanan Dream in Another Language var. Contreras aynı zamanda El Chapo, Everyday Heroes ve 2019 Uluslararası Emmy'de En İyi Uluslararası Dizi ödülünü kazanmış Falco gibi diziler de yönetti.



Şubatta Meksika'da başlanacak çekimlerin nisan ortalarında bitmesi planlanıyor. Dizinin yapım şirketiyse ünlü Paramparça Aşklar Köpekler (Amores Perros) ve Çocuk Büyütme Rehberi (No Returns Acceptted) filmleriyle tanınan Monica Lozan liderliğindeki Alebrije.