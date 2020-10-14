Sahte içki satanlar 'olası kastla adam öldürmek' suçundan yargılanabilir - Son Dakika

Sahte içki satanlar 'olası kastla adam öldürmek' suçundan yargılanabilir

14.10.2020 10:44
Sahte içki satanlar 'olası kastla adam öldürmek' suçundan yargılanabilir, System.String[]

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, sahte içkiyi üreterek piyasada satan kişilerin 'olası kastla adam öldürmek' suçundan ceza alabileceklerini belirtti.

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, sahte içkiyi üreterek piyasada satan kişilerin 'olası kastla adam öldürmek' suçundan ceza alabileceklerini belirtti.

Son dönemde aralarında Mersin'in de bulunduğu birçok şehirde 40'ın üzerinde insan sahte alkol zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybederken, bu tür ürünleri üreten ve satışını yapanların çok ağır cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri bildirildi. Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ambalajında hologram, etiket, bandrol, pul, damga, veya benzeri işaret bulunmayan ya da taklit veya yanıltıcı bandrol, etiket, pul, hologram, damga gibi işaretleri taşıyan sigara, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden, satışa arz eden veya satan, bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan kişilerin 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar idari para cezası ile cezalandırılabileceğini söyledi.

"Adam öldürmek suçundan ceza alabilirler"

Sahte içkiyi üreterek piyasada satan kişilerin 'olası kastla adam öldürmek' suçundan da ceza alabileceklerini vurgulayan Gökalp, "Ölen kişilerin sayısı kadar ayrı ayrı ceza verilebilecektir. Alkol kullanımına bağlı olarak mağdurda görme kaybı gibi organ kaybı yaşanmışsa, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçunun ceza sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu suçun TCK'daki cezası da 5-20 yıl aralığındadır. TCK'nın bir başka maddesine göre ise elinde olmayan etkenlerden fail suç konusu eylemi yerine getirememiş olursa, suç tamamlanmadığından ceza verilemeyebiliyor. Ama alkol, tütün mamulleri ve sigara kaçakçılığı suçu açısından teşebbüs hükümleri uygulanmaz. Yani, failin eylemleri teşebbüs aşamasında kalsa bile fail, eylem tamamlanmış gibi cezalandırılır. Aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergilerini kısmen veya tamamen ödemeksizin kaçak sigara, alkol veya tütünü ülkeye sokan kişi 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Alkol ve sigara kaçakçılığı suçunda suç konusu eşyanın değerinin fahiş olması, yani yüksek olması halinde faile verilecek cezalar yarısından bir katına kadar artırılır" dedi. - MERSİN

Sahte içki satanlar 'olası kastla adam öldürmek' suçundan yargılanabilir

Mersin Barosu, Mersin, Sigara, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sahte içki satanlar 'olası kastla adam öldürmek' suçundan yargılanabilir - Son Dakika

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