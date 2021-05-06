Şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk için başsağlığı mesajları - Son Dakika

Şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk için başsağlığı mesajları

06.05.2021 13:33
Şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk için başsağlığı mesajları, System.String[]

Geçirdiği ameliyat sonrası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sosyolog, şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk'ün (63) vefatı sevenlerini üzdü.

Geçirdiği ameliyat sonrası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sosyolog, şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk'ün (63) vefatı sevenlerini üzdü.

Öztürk'ün vefatının ardından çeşitli kurum ve kuruluşların yanı sıra ünlü isimler sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajını paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Yazın dünyamızın değerli ismi Dr. Hüseyin Emin Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğimiz Hüseyin Emin Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, yayınladığı taziye mesajında, Öztürk'ün de TYB'nin bir üyesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Öztürk, Türk edebiyatına kazandırdığı kıymetli eserlerin yanı sıra cemiyet hayatında da milletine faydalı olmak için üstün gayret gösteren vatansever bir insandı. Derviş gönüllülüğüyle sayısız hayırlı çalışmaya imza attı. Ömrünü davasına adayan bütün büyük şahsiyetler gibi iz bırakanlardan oldu. Acımız büyük. Türkiye önemli bir değerini, kalbi memleket aşkıyla çarpan müstesna bir evladını kaybetti. Milli manevi değerlerimize yürekten bağlı peygamber sevdalısı bir dostumuzdu. Merhum şairimiz Hüseyin Emin Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun."

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği yaptığı paylaşımda, "Derneğimiz Yüksek İstişare Kurulu üyesi Hüseyin Emin Öztürk rahmeti Rahman'a kavuşmuştur. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Allah'tan kederli ailesine ve sevenlerine sabrı cemil diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"Allah sevdiklerine, saydıklarına, habibine komşu eylesin"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Öztürk'ün "Düştüm Kabe Yollarına" şiirini paylaşarak, "Yılları paylaştığımız şair Hüseyin Emin Öztürk abi de göçtü bu dünyadan. Ah hüzün. Rahmet olsun." dedi.

Gökyüzü Eğitim Kurumlarının kuruluşunda görev alan Öztürk'ün vefatına dair Gökyüzü Koleji Mezunlar Derneğinden yapılan açıklamada da "Kurucumuz, genel müdürümüz, çok kıymetli büyüğümüz Dr. Hüseyin Emin Öztürk hocamız Rahmeti Rahman'a kavuştu. Hocamızın mekanı Cennet olsun. Kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun." denildi.

AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir, hesabından şunları kaydetti:

"Sene 1983, İslam Mecmuası'nı çıkarmak üzereyiz. İstişareler, görüşmeler, tavsiyeler. Lütfi Doğan hocamız Diyanet İşleri Başkanlığından Ahmet Efe'yi tavsiye ediyor, 'On parmağında on marifet' diyerek. İstişareye Hüseyin Emin Öztürk'le geliyorlar. Fakat kendi yollarında gitmeyi tercih ediyorlar. Milletvekilliğimi takiben ara ara telefonla konuşuyorduk. Ciddi bir ameliyata gireceğini paylaşmış, herkesten dua istemişti. Hastaneye yatış o yatış. Mübarek ramazan gününde emaneti sahibine teslim etti. Allah sevdiklerine, saydıklarına, habibine komşu eylesin."

İbrahim Sadri üzüntüsünü Twitter hesabından "Yıllar önce askerden dönmüşüm, evin kirasını bile ödeyecek paramız yok. Hüseyin Emin Öztürk ağabey ulaştı bana, 'Radyo kuruyoruz sen de gel bizim Akra radyoya.' dedi. Öyle başladı benim radyo maceram 30 önce. Ben de hakkı vardır. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadeleriyle anlattı.

Müzisyen Aykut Kuşkaya, "1990'lı yılların başında Akra FM vesilesiyle tanıştığımız, gayretli ve dertli bir ağabeyimizdi Hüseyin Emin Öztürk. Allah rahmet eylesin, Mekanı Cennet olsun." dedi.

Müzisyen Hakan Aykut, "Düştüm Kabe Yollarına, adlı müziğimizin söz yazarı, Hüseyin Emin Öztürk ağabey, ardından güzel şiirler ve sadaka-i cariyeler bırakarak Rahmeti Rahman'a kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini dile getirdi.

Eğitimci-yazar Zekeriya Erdim, "Aziz dostum Hüseyin Emin Öztürk'le, din, devlet, vatan, millet mücadelesi yolunda birlikte yürüdüğümüz zamanlar oldu. Mekanı cennet, makamı yüksek olsun inşallah." dileğinde bulundu.

Emin Öztürk, İstanbul, Turizm, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk için başsağlığı mesajları - Son Dakika


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