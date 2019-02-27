Son Dakika Haberleri: Sakarya Başına Dayadığı Tabancayı Ateşleyerek İntihar Etti

Sakarya Başına Dayadığı Tabancayı Ateşleyerek İntihar Etti

26 dakika önce

Başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar ettiSakarya'nın Serdivan ilçesinde, 78 yaşındaki Doğan T. başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.

Başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, 78 yaşındaki Doğan T. başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.

Olay dün gece saatlerinde, Serdivan Yazlık Orta Mahalle'de meydana geldi. Doğan T. yaşadığı evde başına tabancayı dayayarak ateşledi. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Polisin girdiği evde ağır yaralı olarak bulunan Doğan T., 112 Acil ekibi tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:39 Kaynak: DHA

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