Sakarya Başına Dayadığı Tabancayı Ateşleyerek İntihar Etti
26 dakika önce
Başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar ettiSakarya'nın Serdivan ilçesinde, 78 yaşındaki Doğan T. başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.
Başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti Sakarya
'nın Serdivan
ilçesinde, 78 yaşındaki Doğan T. başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.
Olay dün gece saatlerinde, Serdivan Yazlık Orta Mahalle
'de meydana geldi. Doğan T. yaşadığı evde başına tabancayı dayayarak ateşledi. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Polisin girdiği evde ağır yaralı olarak bulunan Doğan T., 112 Acil ekibi tarafından Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:39 Kaynak: DHA
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