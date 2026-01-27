Sakarya\'da 100 Hasta Endoskopik Ameliyatla İyileşti

Sakarya'da 1 yılda modern yöntemle bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı olan 100 hasta iyileşti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği tarafından 1 yılda 100 hastaya modern yöntemle bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı yapıldığı belirtildi.

Klinik bünyesinde Prof. Dr. Tibet Kaçira ve Doç. Dr. Mustafa Kaya tarafından bu hastalara endoskopik lomber disk hernisi (bel fıtığı) ve lomber spinal stenoz (dar kanal) cerrahisi uygulandığı aktarılan açıklamada, elde edilen sonuçlar, endoskopik cerrahi yöntemin klasik mikroskopik cerrahiye kıyasla hasta konforu ve iyileşme süreci açısından belirgin avantajlar ortaya koyduğu, endoskopik disk cerrahisinde kas dokusu sıyrılmadan çalışılırken kemik yapının da büyük ölçüde korunduğu kaydedildi.

Açıklamada, ameliyat sırasında oluşan doku travmasının da minimum seviyeye indirildiği anlatılarak, mikroskopik cerrahide kasların sıyrılması ve daha geniş cerrahi alan gereksinimi söz konusu olurken, endoskopik yöntemde bu etkinin oldukça sınırlı kaldığı ifade edildi.

Kısa süreli yatış, erken ayağa kalkma

Endoskopik cerrahiyle hastanede yatış süresinin azaldığı, ameliyat edilen hastaların önemli bir bölümünün aynı gün ya da ertesi gün taburcu edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastalar genellikle ameliyattan birkaç saat sonra ayağa kalkabiliyor ve günlük aktivitelerine erken dönemde dönebiliyor. Minimal invaziv yaklaşım sayesinde kas hasarı ve ameliyat sonrası ağrı daha az görülürken, ağrı kesici ihtiyacının da belirgin şekilde azaldığı ifade ediliyor. Endoskopik disk cerrahisi geçiren hastaların, klasik cerrahi yöntemlere kıyasla iş ve sosyal yaşamlarına çok daha kısa sürede dönebildiği belirtiliyor. Ortalama 3 ila 7 gün içerisinde hastaların günlük yaşamlarına adapte olabildiği bildiriliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, endoskopik disk ameliyatının her hastaya uygulanmadığı aktarılarak, yöntemin en yüksek faydayı doğru hasta seçimiyle sağladığı, klinik uygulamalarda "herkese aynı ameliyat" anlayışı yerine, hastaya özel değerlendirme yapılarak uygun yöntemin belirlendiği vurgulandı.