Sakarya'da 100 Hasta Endoskopik Ameliyatla İyileşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Sakarya'da 100 Hasta Endoskopik Ameliyatla İyileşti

Sakarya\'da 100 Hasta Endoskopik Ameliyatla İyileşti
27.01.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da endoskopik bel fıtığı ve dar kanal ameliyatıyla 100 hasta hızlıca sağlığına kavuştu.

Sakarya'da 1 yılda modern yöntemle bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı olan 100 hasta iyileşti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği tarafından 1 yılda 100 hastaya modern yöntemle bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı yapıldığı belirtildi.

Klinik bünyesinde Prof. Dr. Tibet Kaçira ve Doç. Dr. Mustafa Kaya tarafından bu hastalara endoskopik lomber disk hernisi (bel fıtığı) ve lomber spinal stenoz (dar kanal) cerrahisi uygulandığı aktarılan açıklamada, elde edilen sonuçlar, endoskopik cerrahi yöntemin klasik mikroskopik cerrahiye kıyasla hasta konforu ve iyileşme süreci açısından belirgin avantajlar ortaya koyduğu, endoskopik disk cerrahisinde kas dokusu sıyrılmadan çalışılırken kemik yapının da büyük ölçüde korunduğu kaydedildi.

Açıklamada, ameliyat sırasında oluşan doku travmasının da minimum seviyeye indirildiği anlatılarak, mikroskopik cerrahide kasların sıyrılması ve daha geniş cerrahi alan gereksinimi söz konusu olurken, endoskopik yöntemde bu etkinin oldukça sınırlı kaldığı ifade edildi.

Kısa süreli yatış, erken ayağa kalkma

Endoskopik cerrahiyle hastanede yatış süresinin azaldığı, ameliyat edilen hastaların önemli bir bölümünün aynı gün ya da ertesi gün taburcu edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastalar genellikle ameliyattan birkaç saat sonra ayağa kalkabiliyor ve günlük aktivitelerine erken dönemde dönebiliyor. Minimal invaziv yaklaşım sayesinde kas hasarı ve ameliyat sonrası ağrı daha az görülürken, ağrı kesici ihtiyacının da belirgin şekilde azaldığı ifade ediliyor. Endoskopik disk cerrahisi geçiren hastaların, klasik cerrahi yöntemlere kıyasla iş ve sosyal yaşamlarına çok daha kısa sürede dönebildiği belirtiliyor. Ortalama 3 ila 7 gün içerisinde hastaların günlük yaşamlarına adapte olabildiği bildiriliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, endoskopik disk ameliyatının her hastaya uygulanmadığı aktarılarak, yöntemin en yüksek faydayı doğru hasta seçimiyle sağladığı, klinik uygulamalarda "herkese aynı ameliyat" anlayışı yerine, hastaya özel değerlendirme yapılarak uygun yöntemin belirlendiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Bel Fıtığı, Bel Fıtığı, Sakarya, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sakarya'da 100 Hasta Endoskopik Ameliyatla İyileşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Karadenizli’nin inadı inat Cami yapıp, cami yıktılar Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar
İstanbullular her gün bu sesi çekiyor Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza
İsrail’den Lübnan’a çifte saldırı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Lübnan'a çifte saldırı! Ölü ve yaralılar var
Uganda, Somali’deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum

16:28
Galatasaray’ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı Okan Buruk’tan Yunus ve Singo kararı
Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı
16:23
Kesik baş cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı
Kesik baş cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı
16:18
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 16:32:03. #7.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da 100 Hasta Endoskopik Ameliyatla İyileşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.