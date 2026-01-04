Sakarya'da 2025'te 305 Bin Vatandaşın İhtiyacına Cevap Verildi - Son Dakika
Sakarya'da 2025'te 305 Bin Vatandaşın İhtiyacına Cevap Verildi

04.01.2026 18:16
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025'te 305 bin 373 vatandaşın sorunlarına çözüm sağladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında 305 bin 373 vatandaşın çağrısına cevap verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, geçen yıl Alo 153 Çağrı Merkezi, sosyal medya, mobil uygulama, internet sitesi ve Açık Kapı'dan kendilerine ulaşan 305 bin 373 vatandaşın sorunlarıyla ilgilenildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden (CİMER) ulaşan 7 bin 442 kişinin başvurusunun sonuçlandığı aktarılan açıklamada, çeşitli konularda vatandaşların 228 bin SMS ile bilgilendirildiği kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında "yeşil çevre" üzerine çalıştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir şehircilik yaklaşımı doğrultusunda 2025 yılında hayata geçirdiği iklim, enerji ve sıfır atık çalışmalarını paylaştı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Şehirlerarası Otobüs Terminali çatısında kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile 9 kamu binasına enerji sağlandığı bildirildi.

Karasu Sahil Park ve Kocaali Merkez Plajı'nın 2025 yılında tekrar mavi bayrak sahibi olduğu kaydedilen açıklamada, 2026 yılında mavi bayrak sayısının 3'e çıkarılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve karbon salınımının azaltılması amacıyla 327 haneye doğalgaz ulaştırıldığı, "Okullar Arası Elektronik Atık ve Atık Pil Toplama Yarışması" kapsamında 3 bin 853 kilo elektronik atığın geri dönüştürüldüğü, Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi'nde de 1 milyon 556 bin 664 kilogram tıbbi atık ile 3 bin 90 kilogram atık ilacın güvenli şekilde imha edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisleri'nde (SEKAY) 2025 yılı içerisinde 18 bin 294 ton atıktan türetilmiş yakıt elde edildi. Tesislerde 72 bin 220 megavatsaat (MWh) elektrik üretimi sağlanırken, 6 bin 727 ton ambalaj atığı ekonomiye kazandırıldı. 'Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında pilot illerden biri olan Sakarya için Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (YUSEP) hazırlandı. Plan 12 sektör için 106 eylem, 387 izleme göstergesiyle tanımlandı."

SASKİ'den DSİ'ye ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürü Kağan Şan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'de gerçekleştiren görüşmede Sakallıoğlu ve Şan, Çamdağı Barajı yapım süreci, Ballıkaya Barajı isale hattı, Sapanca Gölü Eylem Planı ve altyapı yatırımları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakallıoğlu, 2026 yılında Sakarya'nın altyapısını tarihi yatırımlarla buluşturup, su kaynaklarını garanti altına alacaklarını belirterek, Sakarya'nın her mahallesinde güçlü bir altyapı sistemi oluşturarak su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmalar planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Sakarya'da 2025'te 305 Bin Vatandaşın İhtiyacına Cevap Verildi
