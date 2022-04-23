Sakarya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları - Son Dakika
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Sakarya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

23.04.2022 16:48
Sakarya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kaldırım, mesajında, TBMM'nin açılışının 102'nci yıl dönümünü büyük gurur ve sevinçle kutladığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, millet egemenliğine dayanan demokrasi anlayışının temelini atarken bugünün köklerini oluşturan ve geleceğin teminatı çocukları da unutmadığına işaret eden Kaldırım, onlara karşı duyulan güvenin ve sevginin ifadesi olarak bu bayramı armağan ettiğini kaydetti.

Vali Kaldırım, ayrıca etkinlikler çerçevesinde makam koltuğunu Geyve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 6. sınıf öğrencisi Sare Çetinkaya'ya devretti.

Rektör Sarıbıyık, koltuğunu ilkokulu öğrencisine devretti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde kutlamalar kapsamında, makam devir teslim seremonisi gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, makamını Kaynarca Hacı Osman Akgün İlkokulu 4/B Sınıfı öğrencisi Ela Akova'ya devretti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan temsili "rektör" Akova, 23 Nisan'ın dünyada çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu dile getirdi.

Sakarya Barosu'nda söz çocuklara verildi

Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, bayram kutlama etkinlik dolayısıyla "Söz Çocuklarda" başlıklı çocuk forumu etkinliği düzenledi.

Etkinlikte, çocuklar 23 Nisan'a, barolara, avukatlara ve hukuka ilişkin düşüncelerini dile getirdi. Etkinliğin ardından çocuklar, Baro Başkanlığı koltuğuna oturarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ferizli, Söğütlü ve Taraklı'da kutlamalar

Taraklı ilçesindeki kutlamalar kapsamında Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende çeşitli gösteriler yapan öğrenciler, aileler ve katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Törene, Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karadaş, İlçe Emniyet Amiri Berke Biber, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ferizli'de İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan kutlamalar kapsamında eFikret İsmet Aktekin Anadolu Lisesi'nde etkinlikler yapıldı.

Törene, Kaymakam Hasan Balcı, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, siyasi ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Söğütlü ilçe stadındaki kutlamalarda da öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu, oyunlar oynadı.

Etkinliğe, Kaymakam Cevat Gün, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, ilçe halkı, siyasi ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

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Cadde ve sokaklarda çocuk sesleri yankılandı Cadde ve sokaklarda çocuk sesleri yankılandı Minikler gözyaşlarıyla gittikleri yerden acılarını unutarak çıktılar Minikler gözyaşlarıyla gittikleri yerden acılarını unutarak çıktılar

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Sakarya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları - Son Dakika


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