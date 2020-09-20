Sakarya'da fabrikanın kazan dairesinde patlama meydana geldi: 1'i ağır, 2 işçi yaralı - Son Dakika

Sakarya'da fabrikanın kazan dairesinde patlama meydana geldi: 1'i ağır, 2 işçi yaralı

-Patlama sonrasında kazan dairesi alev alev yandı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir fabrikanın kazan dairesi kısmında patlama meydana geldi. Patlama sonrası meydana gelen yangın, itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, 1'i ağır toplam 2 işçi yaralandı.

Olay, Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesinde bulunan ve örme-dokuma işlemi yaptığı öğrenilen bir fabrikanın kazan dairesi kısmında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı, fabrikanın kazan dairesi kısmında patlama yaşandı. Yaşanan patlama sonucu meydana gelen yangın sebebi ile yaklaşık 200 işçinin çalıştığı fabrikada üretim durdurularak işçiler dışarıya çıkartıldı. Patlama esnasında ise işçilerden S.Ç. ile Y.O. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılardan Y.O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma konu ile ilgili inceleme başlattı.