Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
7 saat önce
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:15 Kaynak: İHA
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın, Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi Kozluk Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Yangın sebebiyle oluşan duman şehrin birçok bölgesinden görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.
(İHA)
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