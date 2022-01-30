Hamsi festivalinde 7 bin 500 kişiye balık ikram edildi - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen 3. Hamsi Festivali'nde yaklaşık 7 bin 500 kişiye balık dağıtıldı.
Hendek Dikmen Köyü Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince, Dikmen Mahallesi'nde festivalin 3'üncüsü gerçekleştirildi.
Yaklaşık 7 bin 500 kişinin katıldığı festivalde, vatandaşlar kar manzarası eşliğinde hamsi yedi, horon oynayarak keyifli vakit geçirdi.
Etkinliğe, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Hendek Jandarma Komutanı Sertaç Kaya, Hendek Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Yağlı da katıldı.
Kaynak: AA
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