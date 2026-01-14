Sakarya'da şehir hastanesi inşaatında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi'ndeki hastane şantiyesinden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - SAKARYA
Son Dakika › 3-sayfa › Sakarya'da Hastane İnşaatında Yangın - Son Dakika
