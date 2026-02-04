Sakarya'da Kamyonet Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sakarya'da Kamyonet Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti

04.02.2026 13:35
Erenler'de kamyonet çarpışması sonucu fırlayan stepne 25 yaşındaki yayayı ağır yaraladı, hastanede öldü.

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-650 kara yolunda iki kamyonetin çarpışması neticesinde fırlayan stepnenin ağır yaraladığı 26 yaşındaki yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Küpçüler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, H.İ.K. idaresindeki 52 FU 725 plaka kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 ACN 280 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçların birinden fırlayan stepne kaldırımda yürüyen Hilal Garaç'a (25) çarparak yaralanmasına sebep olurken, park halindeki bir minibüste de hasara yol açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Olay yeri inceleme ekipleri ise kazaya karışan her iki araçta detaylı inceleme gerçekleştirirken, trafik kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SEAH) tedavi altına alınan Hilal Garaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Erenler, Sakarya

