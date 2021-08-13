Sakarya'da kaybolan 13 yaşındaki Damla'nın ailesi kızlarının bulanacağı umuduyla bekleyişini sürdürüyor - Son Dakika

Sakarya'da iki gün önce evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki kızın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Ankara'dan Sakarya'nın Adapazarı ilçesine yakınlarının yanına gelen Cenk Y'nin kızı Damla Y'den (13) önceki gün markete çıktıktan sonra haber alınamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunan baba Cenk Y, kızının bulunması için sosyal medyadan da kampanya başlattı. Kendisine gelen her türlü ihbarı değerlendiren endişeli aile, kızlarının en kısa sürede bulunacağı umuduyla bekleyişini sürdürüyor.

Damla'nın babası Cenk Y, AA muhabirine, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına misafir olarak geldiklerini belirterek, kızının tarladan döndükten sonra yeğeniyle markete bir şeyler almaya çıktığını anlattı.

Yaklaşık bir saat sonra yeğeninin tek başına geri geldiğini aktaran Cenk Y, "Oradaki esnafla konuştum, yanında başka birinin olduğunu söylediler. Yeğenim de birisiyle görüştüğünü sonra da ortadan kaybolduğunu söylüyor. Esnaf görmüş, kandırılıp götürüldü diye düşünüyorum." dedi.

Cenk Y, köyde bulunduklarını ve Damla'nın Sakarya'da tanıdığının bulunmadığına dikkati çekerek, "Yanında cep telefonu yok, üzerinde kimliği yok." diye konuştu.

Emniyet birimleriyle sık sık görüştüğünü ancak bir ipucuna rastlanmadığını aktaran Cenk Y, sosyal medyada kampanya başlattıklarını ve kendilerine gelen tüm ihbarları değerlendirdiklerini ifade etti.