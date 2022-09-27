Sakarya'da öldüresiye dövdüğü adamı kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı! - Son Dakika
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Sakarya'da öldüresiye dövdüğü adamı kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı!

27.09.2022 14:38

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşanan olayda G.Ö. isimli şahıs, kimliği belirlenemeyen bir kişiyi sokak ortasında öldüresiye dövdü. G.Ö.'nün, şahsi sosyal medya hesabından olaya ilişkin görüntüleri yayınlaması emniyet güçlerini harekete geçirdi.

Sokak ortasındaki dayak olayı, geçtiğimiz günlerde Serdivan ilçesinde yaşanan kavgada K.A. isimli gencin bıçakla yaralanması sonrasında yaşandı. G.Ö. isimli şahıs, arkadaşı K.A.'yı bıçakladığını iddia ettiği bir kişiyi sokak ortasında öldüresiye döverek hastanelik etti.

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

G.Ö. isimli şahıs o anları sosyal medya hesabında da paylaştı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; şahsın, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyi öldüresiye darp ettiği esnada, küfür ve hakaretler ettiği anlar yer aldı.

Sokak ortasında öldüresiye dövdü, o anları sosyal medyasında paylaştı

EKİPLER HER YERDE ARIYOR

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da öldüresiye dövdüğü adamı kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da öldüresiye dövdüğü adamı kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı! - Son Dakika
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