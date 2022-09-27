Sokak ortasındaki dayak olayı, geçtiğimiz günlerde Serdivan ilçesinde yaşanan kavgada K.A. isimli gencin bıçakla yaralanması sonrasında yaşandı. G.Ö. isimli şahıs, arkadaşı K.A.'yı bıçakladığını iddia ettiği bir kişiyi sokak ortasında öldüresiye döverek hastanelik etti.
G.Ö. isimli şahıs o anları sosyal medya hesabında da paylaştı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; şahsın, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyi öldüresiye darp ettiği esnada, küfür ve hakaretler ettiği anlar yer aldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Sakarya'da öldüresiye dövdüğü adamı kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı! - Son Dakika