Son Dakika Haberleri: Sakarya'da ormanlık alanda uyuşturucu operasyonu
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Sakarya'da ormanlık alanda uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kilo 518 gram esrar ele geçirildi.

Sakarya'da ormanlık alanda uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kilo 518 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kemaliye Mahallesi Kelhasan mevkisinde bulunan ormanlık alan içerisinde kenevir ekili olduğu istihbaratına ulaşan Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile İstihbarat ve KOM Şubeye bağlı Narkotik timleri çalışma başlattı.

İstihbarat neticesinde ormanlık alana operasyon düzenleyen ekipler, ekili bulunan boyları yaklaşık 1 ila 3 metre arasındaki 988 Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış 23 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonda, Y.U, B.C. ve İ.C. gözaltına alındı. Şüphelilerinin adreslerinde yapılan aramada da 2 kilo 518 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu ve 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 23 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Arifiye, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:30 Kaynak: AA
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