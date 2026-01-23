Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Sakarya'da emniyet ekiplerince uyuşturucu maddeler ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şahıs gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 9 parça halinde 4.39 gram sentetik cannobinoid maddesi, 6 parça halinde 1.77 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu paketleme de kullanılan folyo, 185 gram sentetik cannobinoid yapımında kullanılan aseton maddesi, 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan bir tanesinin sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı bildirildi. - SAKARYA