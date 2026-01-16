Sakarya'da Yeni Kurslar ve Projeler Başlıyor - Son Dakika
Sakarya'da Yeni Kurslar ve Projeler Başlıyor

Sakarya\'da Yeni Kurslar ve Projeler Başlıyor
16.01.2026 15:25
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SAMEK'te yeni kurs kayıtlarını başlattı; Atatürk Parkı yenileniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda (SAMEK) bu ay itibariyle açılacak yeni kurslar için kayıt süreci başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni dönem kapsamında tezhip, karakalem, Arapça, ileri Excel, yazılım tabanlı muhasebe ve bilgisayar işletmenliği gibi alanlarda Güneşler, Ozanlar, Tekeler, Sapanca ve Karaman SAMEK merkezlerinde eğitimler verileceği bildirildi.

Açıklamada, başvuruların "www.sakarya.bel.tr" adresinden online alınacağı kaydedildi.

"Kadın Kadına" projesi gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünce "Kadın Kadına" başlıklı proje hayata geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, proje kapsamında uzmanlar, kırsal mahallelerde kadınlarla bir araya gelerek aile içi iletişim ve sosyal destek başlıklarında bilgilendirmelerde bulunduğunu aktarıldı.

Açıklamada, Uzman Sosyolog Esra Kızıltan Şimşek ile Psikolog Şevval Kaya Yılmaz eşliğinde yürütülen ilk ziyaretlerin Erenler ve Geyve ilçelerinde düzenlendiği kaydedildi.

Ferizli'de Atatürk Parkı yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Ferizli ilçesindeki Atatürk Parkı yenileniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca Kaynarca Aziz Duran Parkı, Söğütlü Ritim Park, Güneşler Sürdürülebilir Park gibi projelerle eş zamanlı olarak Ferizli'de de çalışmaların başlandığı belirtildi.

Mevcut çocuk parklarının kaldırıldığı 10 dönümlük arazi de yıkım ve altyapı çalışmalarının başlandığı ifade edilen açıklamada, kauçuk zeminli yürüyüş yolları için alt zemin beton dökümlerinin, sulama sistemi, bordür taşlarının montajı, yıkım, söküm, altyapı hazırlığının gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, proje içerisinde yürüyüş yolları, oturma grupları, kafeterya, modern aydınlatma sistemleri, çocuk oyun ve geniş yeşil alanlar ile gölgeliklerin yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

