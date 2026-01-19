Sakarya'da Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika
Sakarya'da Yoğun Kar Yağışı

19.01.2026 12:20
Sakarya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı, belediye ekipleri çalıştı.

SAKARYA'da aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde araçlar güçlükle ilerledi. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Karla kaplı ana arterler ile ara yollarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı güzergahlar üzerinde ulaşım durma noktasına geldi. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle bazı toplu taşıma seferlerinde de gecikmeler yaşandı.

Kaynak: DHA
