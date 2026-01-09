Sakarya'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika
Sakarya'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

09.01.2026 17:24
Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Buran, 2025 Yılın Kareleri oylamasında çeşitli fotoğrafları inceledi.

Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Kağan Kemal Buran, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Buran, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Buran, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi ", "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'nın "Mavi vatanımız" başlıklı fotoğrafını oylayan Buran, "Spor" kategorisinde tercihini Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğrafından yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Seyit Konyalı'ın "Desenli" fotoğrafını seçen Buran, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" isimli karesine oy verdi.

Buran, fotoğrafları başarılı bulduğunu belirterek, milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun ve Karagöl Yaylası'na ait fotoğrafın oylamada olmasından dolayı gururlandığını söyledi.

Gazze'deki soykırıma ilişkin fotoğrafların üzücü olduğunu dile getiren Buran, "Bu fotoğraflar uzun yıllar hafızamızdan silinmeyecek. Seçtiğim fotoğraflardan biri 'Mavi vatanımıza' ilişkin TCG Anadolu gemimizin fotoğrafı. Burada da ülkemizin gücünün ne kadar kudretli olduğunu anlıyoruz. Fotoğrafları çeken muhabirlerinin başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
Mutlu son Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
YPG'ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
