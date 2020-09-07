SAKARYA İneği çalıp, fındık bahçesinde kestiler - Son Dakika

İneği çalıp, fındık bahçesinde kestiler

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde gebe ineği çalan kimliği belirsiz kişiler, fındık bahçesinde kestikleri ineğin etlerini alıp kayıplara karıştı.

Karapürçek ilçesi Çeşmebaşı Mahallesi'nde merada otlayan 8 aylık gebe inek, geçen Cumartesi günü kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Durumu fark eden hayvan sahibi olayı jandarmaya bildirirken, inek Erenler ilçesindeki bir fındık bahçesinde kesilmiş halde bulundu. Jandarma, ineği çalan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

15 bin lira zararlarının olduğunu, ineği çalan kişilerin yakalanmasını isteyen Zekeriya Yıldırım, 'Hayvan 8 aylık gebeydi. 2 senedir bizim buradan hayvan çalıyorlar. Bunlar sürekli bu işi yapıyorlar, ancak ben bunların peşini bırakmayacağım. Ben yandım başka garibanlar yanmasınö dedi.