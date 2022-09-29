Pamukova'da ayva üreticileri yüksek rekolte beklentisiyle hasat mesaisinde - Son Dakika
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Pamukova'da ayva üreticileri yüksek rekolte beklentisiyle hasat mesaisinde

29.09.2022 11:36
Pamukova'da ayva üreticileri yüksek rekolte beklentisiyle hasat mesaisinde

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ayva üreticileri, yüksek rekolte beklentisiyle hasat mesaisi yapıyor.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ayva üreticileri, yüksek rekolte beklentisiyle hasat mesaisi yapıyor.

Meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçenin en önemli gelir kaynakları arasında yer alan coğrafi tescilli "Pamukova ayvası", ağaçlardan toplanarak bahçede kalitesine göre ayrılıyor.

Daha sonra paketlenen ayva, traktörlere yüklenerek istiflenmek üzere soğuk hava depolarına taşınıyor.

Bölgede yetiştirilen ayva, iç piyasanın yanı sıra Rusya ile birçok Avrupa ülkesine gönderiliyor.

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, AA muhabirine, Pamukova'da yetiştirilen ayvanın, bölgenin toprak yapısı ve iklim şartları dolayısıyla çok kaliteli olduğunu söyledi.

Ayvanın rağbet gören bir meyve olduğunu dile getiren Ulukaya, "Pamukova ayvası denilince tüccarımız satmakta sıkıntı çekmiyor. Pamukova, Geyve ve Sapanca bölgesindeki ayvamız, Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyor. Yüzde 30'u ihracat Avrupa ve Rusya'ya, yüzde 70'ini de iç piyasada tüketiyoruz." diye konuştu.

Ulukaya, üreticinin bu yıl verimden memnun olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sene üreticimiz kalite ve verimden çok memnun. Geçtiğimiz yıllarda dönümüne 3 ton aldığımız bahçelerden genellikle bu yıl 4 ton civarında ayva alıyoruz. Rekolte ve kalite olarak gerçekten bu yıl memnunuz ama fiyat olarak maalesef istediğimizi yerlerde değiliz. Bu da çiftçimizi mağdur etmekte. 13 bin dekar üzerinde ayva yetiştiriciliği yapılmakta, bu yıl 45-50 bin ton rekolte bekliyoruz."

Ayva fiyatlarının geçen yılla aynı olduğunu ifade eden Ulukaya, "Fiyatlar bu yıl 2,5-4 lira aralığında, tüccar dalında alım yapıyor ama bunun maliyeti zaten 5-6 lira." dedi.

Ayva üreticisi Hasan Yıldız da 150 dönüm ayva bahçesi olduğunu belirterek, "Bu yıl rekolte ve ayva kalitemiz güzel. Geçen yıla göre pazarlamada biraz sıkıntılarımız var. Bu yüzden bölgemizde genel olarak üreticiler ürünü kendi imkanlarıyla deposuna alıyor. Kış meyvesi olduğu için şu an yoğun bir tüketim yok. İnşallah iyi olacak, umutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Pamukova ve Geyve ayvasının aroması daha farklı"

İlçede sebze ve meyve tüccarlığı yapan İsa Gürel ise ayvanın iç piyasada Trabzon, Rize, Ordu, Erzurum, Erzincan, Ankara, İstanbul gibi illere, yurt dışında ise ağırlıklı olarak Rusya ile Avrupa ülkelerine gönderildiğini kaydetti.

Türkiye'nin her yerinden ayva alımı yaptığını dile getiren Gürel, "Pamukova ve Geyve ayvasının aroması daha farklı. Bu bölgenin ayvası onun için çok tercih ediliyor." dedi.

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Kaynak: AA

Pamukova, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pamukova'da ayva üreticileri yüksek rekolte beklentisiyle hasat mesaisinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pamukova'da ayva üreticileri yüksek rekolte beklentisiyle hasat mesaisinde - Son Dakika
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