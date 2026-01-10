Sakaryaspor - Bandırmaspor: 1-1 - Son Dakika
Sakaryaspor - Bandırmaspor: 1-1

Sakaryaspor - Bandırmaspor: 1-1
10.01.2026 21:25
Sakaryaspor, Bandırmaspor ile 20. haftada 1-1 berabere kaldı. Maçtaki goller 61. ve 87. dakikalarda atıldı.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Sakarya Yeni Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Tuncay Ercan, Ömer Yasin Gezer

Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Mete Kaan Demir (Akuazaoku dk. 59), Mirza Cihan, Lukazs Piotr (Emre Demir dk. 75), Kakuta (Kobiljar dk. 83), Serkan Yavuz, Alparslan Demir, Dimitrios, Vukovic, Caner Erkin

Yedekler: Yavuz Selim Tantan, Oğuzhan Açıl, Özgür Çoban, Mehmet Olçay, Selim Kütük, Doğukan Tuzcu

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Kehinde (Enes Çinemre dk. 78), Ndongala, Kerim Alıcı (Oğuz Ceylan dk. 78), Emirhan Acar (Muhammed Gümüşkaya dk. 6), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak, Yusuf Can Esendemir (Amaral dk. 63), Mulumba, Douglas Souza

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Enes Aydın

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Lukazs Pıotr (dk. 61) (Sakaryaspor), Ndongala (dk. 87) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Kakuta, Mirza Cihan, Vukovic, Dimitrios, Szumski (Sakaryaspor), Mulumba, Atınç Nukan (Bandırmaspor) - SAKARYA

Kaynak: İHA

