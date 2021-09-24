Sakin şehir Şavşat'ta yöresel ürünler tüketiciyle buluştu - Son Dakika

Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesinde yerel ürünlerin satışını ve tanıtımını yapmak amacıyla "Cittaslow Pazarı" etkinliği düzenlendi.

Şavşat Kaymakamlığı ve Şavşat Belediyesi iş birliğinde, belediye binası önünde gerçekleştirilen etkinlikte yöre sakinlerince üretilen organik gıdalar ve el emeği hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Yerel sanatçılar ise seslendirdikleri türkü ve şarkılarla organizasyona renk kattı.

İlçe Kaymakamı Yusuf Akın, köylerden getirilen yöresel ürünlerin pazarda satışının yapıldığını söyledi.

Akın, sakin şehir unvanının ilçeye çok büyük bir değer kattığını belirterek, bu unvanı korumak ve çıtayı daha yükseğe çıkarmak için yerel değerlerin korunarak geliştirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Etkinlikte hem lezzetli ve sağlıklı doğal organik ürünlerin hem de el emeği, göz nuru ile yapılan yöresel el sanatlarının en güzel örneklerinin sergilendiğine işaret eden Akın, "Artık ilçemiz kadını ve erkeği ile üretime yönelmiştir. Burada kadınlarımızın da üretime katıldıklarını görmek bizleri oldukça mutlu etti." dedi.

Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar da yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla, alın terini el emeğiyle birleştiren yerel üreticiyi, tüketiciyle buluşturduklarını söyledi.

Acar, kentin doğasına, kültürüne, tarihine, yemeklerine, ürünlerine sahip çıkılarak geliştirilmesinin, sosyal ve ekonomik hayatın canlanması adına önem arz ettiğine dikkati çekti.

Şavşat ketesinin coğrafi işaretli ürün olarak tescillenmesini sağladıklarını vurgulayan Acar, "Korova dediğimiz yöreye özgü içeceğimizin de coğrafi işaret almasında da sona yaklaşıldı. Bunlar bizim için çok önemli. Coğrafi işaretli ürüne sahip olmak demek, turizm yönünden ilerlemek demektir." ifadesini kullandı.