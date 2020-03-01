"Sakinliğin ve Huzurun Diyarı Güdül Cittaslow İçin Hazırlanıyor" projesi onaylandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sakinliğin ve Huzurun Diyarı Güdül Cittaslow İçin Hazırlanıyor' projesi onaylandı - Son Dakika

"Sakinliğin ve Huzurun Diyarı Güdül Cittaslow İçin Hazırlanıyor" projesi onaylandı

7 saat önce

Güdül Belediyesinin hazırladığı "Sakinliğin ve Huzurun Diyarı Güdül Cittaslow İçin Hazırlanıyor" projesi Ankara Kalkın Ajansı tarafından kabul edildi.

Güdül Belediyesinin hazırladığı "Sakinliğin ve Huzurun Diyarı Güdül Cittaslow İçin Hazırlanıyor" projesi Ankara Kalkın Ajansı tarafından kabul edildi.

Projenin kabul edilmesinin ardından imza törenine Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Güdül Kaymakamı Doğan Dinç ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın katıldı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Ankara Kalkınma Ajansı Genel sekreteri Arif Şayık'la imzaladıkları projelerinin, Güdül ilçesine çok şey katacağını söyledi.

Başkentin en sakin ilçeleri arasında olan Güdül'ün aynı zamanda huzurun da diyarı olduğunun bilinmesi gerektiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Projeye gönül verdik. Gerek Kaymakamımız gerek bizler bu anlamda fazlasıyla üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz. Projemizin adından da anlaşılacağı üzere sakinlik, huzur, hepsi bu güzel ilçemizde ve biz Güdül'e ilgi çekmek üzere harekete geçtik."

Muzaffer Yalçın, Ankara, Güdül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:06 Kaynak: AA
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