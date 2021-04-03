'Saklı cennet' Acıpayam Kanyonu, ziyarete kapatıldı - Son Dakika

'Saklı cennet' Acıpayam Kanyonu, ziyarete kapatıldı
03.04.2021 11:16
DENİZLİ'de doğal güzelliğiyle hayranlık uyandıran Acıpayam Kanyonu, koronavirüs tedbirleri kapsamında mayıs ayı sonuna kadar ziyarete kapatıldı.
DENİZLİ'de doğal güzelliğiyle hayranlık uyandıran Acıpayam
Kanyonu, koronavirüs tedbirleri kapsamında mayıs ayı sonuna kadar ziyarete kapatıldı.
Acıpayam ilçesinin Benlik ve Olukbaşı mahalleleri arasında yer alan Acıpayam Kanyonu'na girişler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan, içerisinde şelalelerin yer aldığı, halk arasında 'saklı cennet' olarak da anılan Acıpayam Kanyonu'na mayıs ayı sonuna kadar ziyaretçi alınmayacağını açıkladı. Vaka sayılarının yükselişe geçtiğini hatırlatan Başkan Şevkan, "Hiçbir faaliyetimiz insan sağlığından daha önemli olamaz. Belediyemiz de bu çerçeveden bakarak, Acıpayam Kanyonu'na gelen ziyaretçi sayısının çok yüksek seviyelere çıkması ve hastalığın bulaşma riskinin artmış olacağı düşüncesi ile mayıs ayı sonuna kadar ziyaretleri durdurma kararı alınmıştır. Cennetten bir köşe olan kanyonumuzun büyük bir heyecanla gelen misafirlerimize kötü anılar bırakmasına asla gönlümüz razı olamaz" dedi.
- Denizli
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