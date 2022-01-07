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SALDIRIDA ÖLEN HÜSEYİN'İN GELECEK HAFTA DÜĞÜNÜ VARMIŞ - Son Dakika

SALDIRIDA ÖLEN HÜSEYİN'İN GELECEK HAFTA DÜĞÜNÜ VARMIŞ

07.01.2022 11:24

ŞANLIURFA'da otomobilde uğradığı silahlı saldırıda ölen Hüseyin Şahin'in (23) gelecek hafta evlenmeyi planladığı ortaya çıktı.

ŞANLIURFA'da otomobilde uğradığı silahlı saldırıda ölen Hüseyin Şahin'in (23) gelecek hafta evlenmeyi planladığı ortaya çıktı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Kadir Şahin'in (30), saldırının ardından yaralı halde otomobili kullanarak kardeşiyle birlikte hastaneye ulaştığı belirtildi.

Suruç ilçesinde kuyumculuk yapan Kadir Şahin, dün akşam saatlerinde kardeşi Hüseyin Şahin ile iddiaya göre aralarında husumet olan kişilerle görüşmek üzere Ziyaret Mahallesi'ne gitti. Şahin kardeşler, kırsal alanda otomobillerinden inerken kimliği belirsiz kişiler tabancayla ateş açtı. Şahin kardeşler, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Kadir Şahin, yaralı halde otomobili kullanarak 5 kilometre mesafedeki Suruç Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan iki kardeşten Hüseyin Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kadir Şahin ise ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırıda ölen Hüseyin Şahin'in gelecek hafta içinde düğün yapmayı planladığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Hüseyin Şahin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Jandarma, kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

SALDIRIDA ÖLEN HÜSEYİN'İN GELECEK HAFTA DÜĞÜNÜ VARMIŞ
SALDIRIDA ÖLEN HÜSEYİN'İN GELECEK HAFTA DÜĞÜNÜ VARMIŞ
SALDIRIDA ÖLEN HÜSEYİN'İN GELECEK HAFTA DÜĞÜNÜ VARMIŞ

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Hüseyin Şahin, Kadir Şahin, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SALDIRIDA ÖLEN HÜSEYİN'İN GELECEK HAFTA DÜĞÜNÜ VARMIŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SALDIRIDA ÖLEN HÜSEYİN'İN GELECEK HAFTA DÜĞÜNÜ VARMIŞ - Son Dakika
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