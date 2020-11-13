Salep üretimini yaygınlaştırılma protokolü imzalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü arasında salep üretimini yaygınlaştırılması protokolü imzalandı.

Bir ay önce yapılan salep yetiştiriciliği toplantısında Kaymakam Cevdet Ertürkmen'in talimatları doğrultusunda çalışma başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında salep üretimini yaygınlaştırılması için ilk adım atıldı. İki kurum arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan iş birliği protokolünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üretim yapacak üreticilerin isim ve yer tespitleri, çiftçilere salep yetiştiriciliği hakkında eğitim ve teknik destek verilmesi, çiftçilerin yetiştiricilik belgeleri ve CKS kayıtlarının yapılması, Bafra, Alaçam, Yakakent ilçelerinde doğal ortamda bulunan salep bitkilerinin yaşam alanlarının tespit edilmesi, doğadan toplanan salep yumrularının dağıtılma ve dikim işlemlerinin kontrolü ile üretim yerlerinin rutin kontrolü gerçekleştirilecek.

Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nce ise öğretmen ve öğrenci desteği ile doğadan kontrollü salep toplama, kurumlara teslim edilen tohumları çoğaltıp piyasadan daha uygun fiyatlara üreticiye arını temin etme, salep üreticilerine üretim pazarlama ve birlik olma konularında yardımda bulunma, salep bitkilerini kültüre alıp tarla şartlarında yetiştirilmesini sağlayarak pazara standart ve kaliteli ürün sunma çalışmaları yapılacak. - SAMSUN