Son Dakika Haberleri: Şalpazarlı Yaylacıların Kabusu Bitmek Bilmiyor

Şalpazarlı Yaylacıların Kabusu Bitmek Bilmiyor

2 saat önce

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinin Üzümözü, Akçiriş ve Çarlaklı mahalle sakinlerinin yoğun olarak kullandığı Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Kayadibi Yaylası'ndaki evlere ayıların ardından şimdi de hırsızlar dadandı.

Şalpazarlı Yaylacıların Kabusu Bitmek Bilmiyor, System.String[]
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinin Üzümözü, Akçiriş ve Çarlaklı mahalle sakinlerinin yoğun olarak kullandığı Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Kayadibi Yaylası'ndaki evlere ayıların ardından şimdi de hırsızlar dadandı. 6 eve giren hırsızlar evde ne varsa alıp götürürken eve de zarar verdi.

Şalpazarı Üzümözü mahalle muhtarı Mehmet Mertoğlu, yaz sıcaklarında yayla olarak kullandıkları Kayadibi Yaylası'ndaki evlere son yıllarda yoğun olarak ayı saldırılarının yaşandığını hatırlattı. Mertoğlu, ayıların yayla evlerine büyük zararlar verdiğini belirterek bu yıl da ayı saldırılarının yanı sıra hırsızların evlere girerek maddi zarara yol açtığını belirtti. Mertoğlu " 'Ayı saldırısı olmuş mu?' diye mahalleli hafta sonu toplu olarak yaylaya çıktı. Yayladaki evlerde bu kez ayı saldırısının yanı sıra hırsızların da evlere zarar verdiğini görmüşler. 6 eve girilmiş ve evler adeta talan edilmiş. Ayının girdiği evler tertemiz, insandan eve giren hırsız ayıların girdiği evler tanınmayacak vaziyette. Evlerde televizyon, kuzine soba, çanak anten, set üstü ocak, büyük-küçük tüp, kaşık, çatal, bıçak, tava, tencere, kürek, kazma, balta, sini, buzdolabı, divan ne varsa alınıp götürülmüş. Evler adeta boşaltılmış" dedi.

Muhtar Mehmet Mertoğlu, konuyla ilgili güvenlik güçlerine ve savcılığa şikayette bulunduklarını belirterek "Girilen evler incelendi, tutanaklar tutuldu, ifadeler alındı.

Kayadibi Yaylası'nda meydana gelen bu hırsızlık olayının faillerinin bir an önce yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:07 Kaynak: İHA

Kürtün, Gümüşhane, Trabzon, Şalpazarı, 3. Sayfa
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