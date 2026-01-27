Şam'da Mayın Temizleme Çalışmaları

ŞAM, 26 Ocak (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Cobar mahallesinde mayın ve patlamamış mühimmat araştırması sırasında temizlenmiş bir alanı işaretleyen Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı ekipleri, 26 Ocak 2026.

Koordineli çalışmalar, yıllar süren çatışmaların ardından patlayıcı tehlikelerini ortadan kaldırmak, yeniden inşayı desteklemek ve bölge sakinlerinin geri dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla yürütülüyor. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)