Samandağ\'da Yağmur Sonrası Eşsiz Manzaralar

HATAY'ın Samandağ ilçesinde etkili olan yağmurun ardından gökyüzünde kartpostallık manzaralar oluştu.

İlçede yağışın dinmesiyle birlikte açan güneş, deniz ve sahilin buluştuğu noktalarda görsel şölen sundu. Yağmur sonrası sahilde oluşan yansımalar ve bulutların denizle bütünleştiği manzara, vatandaşların ilgisini çekti. Sahile gelenler hem temiz havanın hem de ortaya çıkan manzaranın keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü kaydetti. Denizin hafif dalgalı olduğu Samandağ sahilinde, yağmurun ardından oluşan manzara bölgeye ayrı bir renk kattı.