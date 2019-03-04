Şampiyonlar Ligi'nde Rövanş Zamanı! İşte Maçlar…
40 dakika önce
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda rövanş mücadeleleri, yarın ve çarşamba günü oynanacak 4 müsabaka ile başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda rövanş mücadeleleri, yarın ve çarşamba günü oynanacak 4 müsabaka ile başlayacak. Rövanşlar, 12-13 Mart'ta oynanacak müsabakalar sonucunda tamamlanacak ve çeyrek final biletlerini alan takımlar belli olacak. Yarın, İngiltere
deplasmanında 3-0 mağlup olan Borussia Dortmund
evinde Tottenham
'ı ağrılarken, Hollanda
'dan 2-1'lik zaferle dönen Real Madrid
ise Ajax
'ı konuk edecek. Dortmund İngiltere'de oynadığı ilk karşılaşmayı 3-0 kaybetmişti. Alman ekibi Tottenham karşısında adeta mucizeyi peşinde olacak. Dortmund'un turu geçmesi için dört farklı galibiyete ihtiyacı olacak. Son haftalarda form grafiği hayli düşen Dortmund'a güçlü rakibi karşısında fazla şans tanınmıyor. İki takım arasındaki karşılaşmayı Hollanda Federasyonu'ndan hakem Danny Makkelie yönetecek. Hollanda'lı hakem şimdiye kadar iki kez Dortmund maçını yönetti. Her iki karşılaşmayı da sarı siyahlar 1-0'lık skorla kazandı.
İşte Devler Ligi'nde yarın ve çarşamba günü oynanacak maçların programları: Yarın
23.00 Borussia Dortmund – Tottenham (0-3)
23.00 Real Madrid – Ajax (2-1)Çarşamba
23.00 Paris
Saint-Germain – Manchester United
( 2-0)
23.00 Porto
– Roma
(1-2)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:15
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