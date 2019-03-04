Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde Rövanş Zamanı! İşte Maçlar…

Şampiyonlar Ligi'nde Rövanş Zamanı! İşte Maçlar…

40 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda rövanş mücadeleleri, yarın ve çarşamba günü oynanacak 4 müsabaka ile başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Rövanş Zamanı! İşte Maçlar…, System.String[]
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda rövanş mücadeleleri, yarın ve çarşamba günü oynanacak 4 müsabaka ile başlayacak. Rövanşlar, 12-13 Mart'ta oynanacak müsabakalar sonucunda tamamlanacak ve çeyrek final biletlerini alan takımlar belli olacak. Yarın, İngiltere deplasmanında 3-0 mağlup olan Borussia Dortmund evinde Tottenham'ı ağrılarken, Hollanda'dan 2-1'lik zaferle dönen Real Madrid ise Ajax'ı konuk edecek. Dortmund İngiltere'de oynadığı ilk karşılaşmayı 3-0 kaybetmişti. Alman ekibi Tottenham karşısında adeta mucizeyi peşinde olacak. Dortmund'un turu geçmesi için dört farklı galibiyete ihtiyacı olacak. Son haftalarda form grafiği hayli düşen Dortmund'a güçlü rakibi karşısında fazla şans tanınmıyor. İki takım arasındaki karşılaşmayı Hollanda Federasyonu'ndan hakem Danny Makkelie yönetecek. Hollanda'lı hakem şimdiye kadar iki kez Dortmund maçını yönetti. Her iki karşılaşmayı da sarı siyahlar 1-0'lık skorla kazandı. 

İşte Devler Ligi'nde yarın ve çarşamba günü oynanacak maçların programları:

Yarın

23.00 Borussia Dortmund – Tottenham (0-3)

23.00 Real Madrid – Ajax (2-1)

Çarşamba

23.00 Paris Saint-Germain – Manchester United ( 2-0)

23.00 PortoRoma (1-2)
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:15 

Hollanda, Tottenham, Dortmund, Güncel
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