Son Dakika Haberleri: Samsun balık tutan dalgıçtan denizde ata'ya saygı
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Samsun balık tutan dalgıçtan denizde ata'ya saygı

6 saat önce

Balık tutan dalgıçtan denizde Ata'ya saygıSamsun'da saatler 09.05'i gösterdiğinde balık tutan bir dalgıç, denizin içinde Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

Balık tutan dalgıçtan denizde Ata'ya saygı

Samsun'da saatler 09.05'i gösterdiğinde balık tutan bir dalgıç, denizin içinde Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulundu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Atakum ilçesi Kurupelit Yat Limanı'nda, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle sahilde seyir halinde bulunan otomobiller klakson çalmaya başladı. 2 dakika süren saygı duruşunda, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Bu sırada balık tutan bir dalgıç, denizin içinde saygı duruşuna katıldı. O anlar da, çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samsun balık tutan dalgıçtan denizde ata'ya saygı

Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:36 Kaynak: DHA
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