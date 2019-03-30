Son Dakika Haberleri: Samsun Canik Belediyespor - Ogm Ormanspor: 71-84

Samsun Canik Belediyespor - Ogm Ormanspor: 71-84

24 dakika önce

SALON: Mustafa DağıstanlıHAKEMLER: Sertan Kırklar, Dorukhan Kalyoncu, Alican AlıcıSAMSUN CANİK BELEDİYESPOR: Deniz Çolakoğlu 13, Dilara Tongar 16, Gülşah Duman 18, Betül Kutlu 12, Candide Öztürk 12OGM ORMANSPOR: Damla Gezgin 18, Dila Aşkın 17, Nilay Kartaltepe 11, Naile Çırak 10, Marie...

Samsun Canik Belediyespor - Ogm Ormanspor: 71-84, System.String[]


SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Sertan Kırklar, Dorukhan Kalyoncu, Alican Alıcı

SAMSUN CANİK BELEDİYESPOR: Deniz Çolakoğlu 13, Dilara Tongar 16, Gülşah Duman 18, Betül Kutlu 12, Candide Öztürk 12

OGM ORMANSPOR: Damla Gezgin 18, Dila Aşkın 17, Nilay Kartaltepe 11, Naile Çırak 10, Marie Ruzickova 17, Ladin Özel 3, Özge Kavurmacıoğlu 8, Fatma Dilay Oğuz

1'İNCİ PERİYOT: 18-21

İLK YARI: 34-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-67

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Samsun Canik Belediyespor kendi evinde OGM Ormanspor'a 84-71 yenildi.

Uzun süredir alacaklarını alamayan ve yaklaşık 1 aydır da idmana çıkamayan ev sahibi ekipte ilk 5 oyuncu 40 dakika parkede kalarak maçı tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:07 Kaynak: DHA

Candide, Betül Kutlu, Deniz Çolakoğlu, Canik Belediyespor, Spor
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