Samsun Çarşamba Havalimanı 2025'te 1,6 Milyon Yolcu Ağırladı
Güncel

Samsun Çarşamba Havalimanı 2025'te 1,6 Milyon Yolcu Ağırladı

08.01.2026 11:24
Samsun Çarşamba Havalimanı, 2025 yılında 1,6 milyon yolcu ve 17 bin uçak seferi gerçekleştirdi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025 yılında 1 milyon 594 bin 333 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda aralık ayında yolcu trafiği iç hatlarda 121 bin 163, dış hatlarda 15 bin 191 olmak üzere 136 bin 354 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1185, dış hatlarda ise 130 uçak iniş kalkış yaptı.

Yük trafiği ise aralık ayında 1147 ton oldu.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025 yılında 1 milyon 594 bin 333 yolcuya hizmet verilirken, söz konusu dönemde 17 bin 160 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği 14 bin 579 tona ulaştı.

Kaynak: AA

Samsun Çarşamba Havalimanı 2025'te 1,6 Milyon Yolcu Ağırladı

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:29
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti’ye geçebilir
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
SON DAKİKA: Samsun Çarşamba Havalimanı 2025'te 1,6 Milyon Yolcu Ağırladı - Son Dakika
