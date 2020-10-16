Samsun'da 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Samsun'da 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

16.10.2020 21:55
Samsun'da 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı, System.String[]

Samsun'un Asarcık ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl 8 ay 23 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun'un Asarcık ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl 8 ay 23 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 13 yıl 8 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y.M'nin (24) yakalanması için çalışma başlattı.

Yeniomerli Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, O.Y.M'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi, İl Jandarma Komutanlığı, Asarcık, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Paris'te bir kişi başı kesilerek öldürüldü, polis salgırganı vurarak etkisiz hale getirdi Tabloda yer almayan semptomsuz vakalar aramızda mı dolaşıyor? Bakan Koca merak edilen soruyu cevapladı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti Aliyev, Karabağ'daki kirli tezgahı deşifre etti: Öldürülen askerler arasında Kanada ve Lübnan pasaportlu kişiler var Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi
ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehditvari sözler: Ciddi sonuçları olacak ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehditvari sözler: Ciddi sonuçları olacak         
20:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce attığımız imzayla gerçekleştirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce attığımız imzayla gerçekleştirdik         
20:20
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin tehdidine yanıt gecikmedi: Tehdit dilinin Türkiye'ye karşı işlemeyeceği bilinmelidir Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin tehdidine yanıt gecikmedi: Tehdit dilinin Türkiye'ye karşı işlemeyeceği bilinmelidir         
19:50
Ermenistan'ın yardımına Rusya koştu! Askeri teçhizat ve silah sevkiyatının görüntüleri ortaya çıktı Ermenistan'ın yardımına Rusya koştu! Askeri teçhizat ve silah sevkiyatının görüntüleri ortaya çıktı         
19:03
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu         
16:01
Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım         
14:57
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Bu gece başlıyor! Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor Bu gece başlıyor! Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor         
09:21
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir         
01:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 22:03:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei